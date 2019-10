Repatriace Britů z dovolených končí. Bylo „zachráněno“ přes 140 tisíc klientů CK Thomas Cook

CK Neckermann pro tento týden zrušila zájezdy pro pět desítek klientů, do konce týdne se však toto číslo nejspíš zvýší. Celkem mělo tento týden naplánovanou dovolenou s kanceláří 230 lidí. V pondělí o tom informoval mluvčí společnosti Jan Šrámek.

V minulých týdnech byly podle mluvčího Neckermanna Šrámka největší problémy ve Španělsku, zejména na Mallorce. Nyní už tam ale kancelář tolik zákazníků nemá. Aktuálně je v zahraničí přibližně 150 zákazníků CK Neckermann, do pondělního večera by se až stovka z nich mělo vrátit do České republiky. Nové zájezdy firma od předminulého týdne neprodává.

V současnosti také pokračují jednání o jejím dalším fungování, dosud však bez výsledku. O budoucnosti firmy rozhodnou jednání mezi českým vedením kanceláře a německými investory.