Mzdy v Česku rostou od roku 2000 mnohem rychleji než v Německu

Platy na západ od našich hranic sice pořád zůstávají výrazně vyšší než u nás, od roku 2000 ale Německo doháníme. Platy v ČR totiž rostou mnohem rychleji. Loni byla u nás průměrná mzda více než dvakrát vyšší než v roce 2000. Pokud by se převedla na eura, měli by Češi každý měsíc k dispozici dokonce třikrát více než před 18 lety. Oproti tomu Němcům se průměrná mzda ve srovnáním s rokem 2000 zvedla o 44 procent. Vyplývá to z analýzy společnosti Purple Trading.