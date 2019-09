Útok na ropná zařízení Saúdské Arábie zvýší budoucí ceny o rizikový příplatek, soudí expert

Podle Pojara není náhodou, že k akci došlo po nedávném odstranění bezpečnostního poradce Bílého domu Johna Boltona. „Je to íránský vzkaz, že může zahýbat cenami ropy na celém světě, a ovlivnit tak světovou ekonomiku. Že dokáže cíleně zasáhnout zařízení stovky kilometrů daleko a velmi přesně,“ uvedl prorektor. Írán podle něho spoléhá na to, že americká odveta bude mírná, a zlepší si tak pozici.

Pojar nicméně doufá, že se Teherán přepočítá a nějaká odveta – vojenská, kybernetická či jiná – nastane. Nejlepší by podle něj bylo udeřit překvapivě, ne ve chvíli, kdy to ostatní čekají. „Problémem by bylo, pokud by odveta nebyla. Jinak další útok z Íránu bude ještě větší a odveta by musela být ještě větší. Lepší je zasáhnout teď a deeskalovat situaci,“ domnívá se Pojar. Nejlepší ochrana je odstrašením, aby si protivník útok rozmyslel, dodal prorektor.

Beránek oproti tomu soudí, že tyto problémy nemají vojenské řešení. To se podle něj v minulosti ukázalo opakovaně. Nemyslí si proto, že by vojenská akce byla adekvátní.

Rovněž Václav Loula z České asociace petrolejářského průmyslu preferuje diplomatické řešení před válkou. Očekává zdražení benzinu v Česku o 50 či 60 haléřů, u nafty ještě o něco víc.