Na zavedení kroků důchodové reformy nemáme ani deset let, říká Schillerová

Interview ČT24: Na konkrétní kroky důchodové reformy už nemáme ani 10 let

„Když to shrnu, tak zpráva říká, že do roku 2030 nemáme žádný problém. Naopak říká, že náš důchodový systém, to znamená stav toho, kolik vybíráme na sociálním a kolik vyplácíme na důchodovém, je přebytkový. A do roku 2030 tak, jak se zatím vyvíjí, počítáme, že přebytkový bude,“ předznamenala Schillerová. Další možný vývoj už podle ní ve zprávě ale tak optimistický není. „Po roce 2030, a to zpráva říká také, nastane problém – a systémy se, pokud se nic nestane, mohou stát deficitními. Kdyby se žádné kroky nepřipravily, rozpočet v roce 2060 by podle současných cen byl 290 miliard, nějakých pět procent HDP,“ vysvětlila ministryně financí.

Výzva pro Maláčovou Jako jednu z cest, jak se možnému vývoji vyhnout, viděla šéfka státní kasy odstropování věku odchodu lidí do starobního důchodu. Nicméně ji už sama považuje za uzavřenou poté, co vláda v pondělí konstatovala, že stávající strop pětašedesáti let platí a měnit se nebude. „Ale trvám na tom, že pokud se jedny dveře zavřely, musíme si říct, které zůstanou otevřené. To je gesce paní ministryně sociálních věcí a já čekám na její návrhy, které podrobím analýze,“ prohlásila šéfka státní kasy. Do poloviny prosince má ministryně práce Michaela Maláčová předložit soubor parametrických změn, které se budou týkat důchodové reformy. Aby deficit v roce 2060 nebyl pět procent HDP, je potřeba začít plánovat konkrétní kroky, podle Schillerové už na ně nemá Česká republika ani deset let. „Za těch deset let bychom měli mít už úpravu parametrických změn důchodové reformy účinnou,“ předeslala. To znamená, že by měla projít celým legislativním procesem.