Firmy se u bank nezadlužují tolik co dříve. Některé investují ze svého, další jsou pak opatrné kvůli světovému vývoji

Firmy se přestávají zadlužovat v takové míře jako dřív. Zatímco v předchozích třech letech rostl jejich dluh u bank za první pololetí přibližně o 40 až 46 miliard, letos se toto tempo výrazně zpomalilo; zadlužení se zvýšilo o 22 miliard. Poprvé za posledních šest let taky klesá objem plánovaných firemních investic. Alespoň to vyplývá z výběrového šetření České národní banky. V následujících dvanácti měsících by se měly takové investice snížit meziročně téměř o devět procent.