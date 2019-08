Celní válka mezi USA a Čínou graduje. Trhy jsou stále nervóznější, konstatuje bankéř Jonáš

Zmínil jste politický tlak, to znamená výhled amerických voleb. Jak silným faktorem může být to, že může existovat skupina republikánů, kteří budou tlačit na Donalda Trumpa, aby už nečinil další mimořádná opatření v tomhle ohledu? Aby víc nerozkolísal trhy nebo aby demokraté nemohli používat argument: „Podívejte se, Donald Trump zvýšil tarify cla na dovoz čínského zboží, to znamená, že čínské zboží je dražší pro amerického voliče, chcete to?“

Je vidět, že máte zkušenost ze Spojených států a ta promlouvá do vaší otázky. Domnívám se, že v konfrontaci s Čínou se Donald Trump těší podpory vlastně nejen republikánů, ale i demokratů a že to je spor, který budeme řešit i po odchodu Donalda Trumpa, ať už odejde za rok nebo za pět let. A že je to strategická výzva, která má daleko hlubší kořeny.

Zaslouží si Donald Trump kredit za to, že se Číně takhle postavil, když to Barack Obama nedokázal?

Určitě. Myslím, že to bude jedna jeho velice silná karta, a právě otázka, jestli slabší ekonomika, nebo silnější postoj vůči Číně, mu může více pomoct. Řekl bych, že má ještě zhruba rok na to, aby ukázal výsledky, protože většinová populace ve Spojených státech, jak dobře víte, začne brát volby vážně až zhruba těch posledních devět až deset týdnů před nimi.