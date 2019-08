Cena zlata vystoupala nejvýš za posledních šest let. Vzhůru ji ženou obavy z obchodních válek

Vyřeší se obchodní vztahy USA a Číny?

Rok 2019 je podle něj podobně jako rok 2011 plný rizik a nejistot. „Americký prezident Donald Trump vyhrocuje obchodní válku s Čínou, Boris Johnson si zas nebere servítky kolem tvrdého brexitu. Rovněž dochází ke konfliktům na Blízkém východě, zanikla smlouva o jaderném odzbrojení a plánuje se rozmisťování raket v Asii. K tomu navíc Fed snížil úrokové sazby a mluví se o úmyslném oslabování měn kvůli podpoře exportu,“ nastínil.

Právě obchodní napětí mezi USA a Čínou výrazně vzrostlo, když Trump minulý týden oznámil, že od září hodlá uvalit cla na další čínské zboží. O řešení obchodního konfliktu ovšem hodlají obě země jednat.

Analytici banky Goldman Sachs nicméně uvedli, že dosažení obchodní dohody před volbami příštího amerického prezidenta už neočekávají. Volby se v USA konají před koncem příštího roku. Banka Morgan Stanley pak varovala, že obchodní válka by mohla do poloviny příštího roku stáhnout světovou ekonomiku do recese.

Posiluje i stříbro

Zlato není jediný kov, který zdražuje. Zrychlil i růst ceny stříbra, která ve středu poprvé od loňského června překonala 17 dolarů (zhruba 390 korun) za unci.

„Nebylo by překvapením vidět stříbro atakovat hranici dvacet dolarů za unci ještě v letošním roce. Přesně se tak potvrzuje, že stříbro reaguje na aktuální situaci později než cena zlata, nicméně v průběhu růstové fáze zlato percentuálně předbíhá,“ uvedl Marek Brávník ze společnosti Golden Gate CZ. Za poslední tři měsíce podle něj vystoupala hodnota stříbra o pět procent.