Čtyřicet miliard proplatí EU Česku na dotacích za první půlrok. Podle opozice by ale čerpání mělo zrychlit

Například středočeská obec Mnichovice využívá dotace už řadu let. I díky nim mají alej, nový chodník a nedávno zmodernizovanou čističku odpadních vod se sběrným dvorem.

„Za minulé funkční období jsme měli investice zhruba ve výši 200 milionů korun a z toho 140 milionů bylo z evropských dotací a 60 milionů byly vlastní zdroje, a v tomhle volebním období, když to mám napočítáno, tak to, co jsou rozjeté stavby, tak je asi za 300 milionů korun,“ řekla starostka Mnichovic Petra Pecková (nestr. za STAN).

Radnice počítá s tím, že až 200 milionů by mohla poskytnout Evropská unie. Peníze mají jít třeba na P+R parkoviště u vlakového nádraží anebo na výstavbu cyklostezky. „Je to ve spolupráci s pěti obcemi a je to na základě čtyř dotačních žádostí, cyklostezka stojí zhruba 140 milionů korun a 90 milionů máme z evropských dotací,“ doplňuje Pecková.