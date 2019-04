Dává nebo bere? Šichtařová versus Špicar o patnáctiletém manželství Česka s Evropskou unií

PROJEKT EU: OHLÉDNUTÍ

Jak moc byl podle vás s odstupem patnácti let skutečně dobrý krok vstoupit do EU? Co nám členství v EU dalo?

Šichtařová: Hlavním problémem vstupu do EU je to, že ta dnešní je už o hodně jiná než EU, o níž jsme hlasovali v referendu. Unie se změnila zejména přijetím Lisabonské smlouvy. A to tak zásadně, že si umím představit, že existence v EU po přijetí Lisabonské smlouvy by byla zralá na nové referendum.

Za největší plusy EU považuji pak volný trh zboží a služeb, volný pohyb pracovních sil, volný pohyb kapitálu, donedávna plusem byl i schengenský prostor. Tedy jinak řečeno vše, co vedlo k odbourávání ekonomických bariér, bylo pozitivní. Tady je však nutno říci, že vesměs jde o výhody zóny volného obchodu, nikoliv o výhody politického projektu; nicméně obojí šlo samozřejmě při vstupu ruku v ruce. Pokud jde o schengenský prostor, ten by byl skvělý, pokud by EU důsledně dbala na ochranu svých vnějších hranic. Jakmile ale přestaly vnější hranice těsnit, smysl schengenského prostoru se začal významně devalvovat.

Špicar: V případě České republiky výhody členství v EU bezpochyby převažuji nad nevýhodami. Jsme ekonomika, která je zcela závislá na exportu, který tuhle zemi živí. Díky členství v EU můžeme naše výrobky a služby vyvážet k půl miliardě evropských zákazníků bez celních bariér. Díky evropské integraci a pokračující liberalizaci vnitřního trhu si národní státy před našimi exportéry nemohou chránit svoje trhy, jako to dělaly v minulosti. České podniky toho dokáží úspěšně využívat a 84 procent našeho vývozu směřuje právě do EU.

Díky jednotnému trhu nemusíme naše výrobky přizpůsobovat 28 národním standardům a regulacím, stačí se přizpůsobit jednotným evropským požadavkům, což značně snižuje administrativní náročnost pro exportéry. Přestože mnoho lidí tvrdí opak, existence jednotného trhu EU administrativu podnikům výrazně snižuje.

Schengenský systém zase umožňuje volně cestovat po Evropě bez otravného čekání ve frontách na hranicích. A díky síle jednotné EU s několika stovkami milionů obyvatel jsme schopni s ostatními ekonomickými velmocemi vyjednat vzájemně výhodné dohody o volném obchodu, ze kterých posléze profitují naši exportéři.

Děti mohou díky členství v EU studovat v zahraničí a české podniky se podílet na společných evropských projektech, jako je třeba výzkum kosmu, na kterém participuje mnoho českých podniků a institucí a který bychom bez spolupráce s ostatními členy EU neměli šanci financovat.

Díky členství v EU patříme tak do prestižního klubu, což pomáhá našemu image a láká investory, kteří u nás vytvářejí nová pracovní místa.

A co naopak členství v EU Česku vzalo?

Šichtařová: Nevýhody EU spočívají především v rozsáhlém přerozdělování formou dotací. To může znít zvláštně od země, která je čistým příjemcem evropských peněz, ale pointa je v tom, že se domnívám, že tyto peníze nepřináší ekonomický užitek, který se od nich očekává. Podle mě snižují výkonnost nejen na straně čistých plátců, ale z dlouhodobého pohledu i na straně čistých příjemců.

Další nevýhodou je již zmíněná změna hlasovacího systému po přijetí Lisabonské smlouvy. Dál je to i silný a sílící příklon k silně levicovému liberalismu, který by byl „věcí toho kterého státu“, pokud by tyto země nebyly členy EU, ale jelikož unie ovlivňuje svými nařízeními všechny členy, tyto levicové nálady se implementují i v zemích, kterým to je proti srsti – typicky ve střední Evropě. A to je asi největším problémem narušujícím soudržnost členů.

Špicar: Členstvím jsme také samozřejmě o pár věcí přišli. Například o vlastní politiku právě v oblasti exportu vůči třetím zemím. Je však nepravděpodobné, že bychom pro sebe, jako relativně malou ekonomiku, dokázali vyjednat lepší podmínky než s EU v zádech. Bez členství v EU bychom také nemuseli přijímat mnoho směrnic jako dnes, nicméně kdybychom do EU chtěli vyvážet, stejně bychom je museli respektovat, jen bychom je nemohli ovlivnit, což teď můžeme. Jinými slovy, vzdali jsme se možností sólového hráče, ale získali sílu orchestru.

PROJEKT EU: CO DÁL?

Jak vnímáte budoucnost EU ve světle brexitu, obchodních válek a dalších problémů? Je to stále životaschopný projekt po ekonomické stránce? Co by se případně mělo změnit?

Šichtařová: Ekonomické principy, na nichž byla EU postavena, jsou dál platné a pozitivní. Problém je, že tyto původní ideje jsou čím dál víc potlačovány. Volný trh je omezován, volný pohyb je torpédován jako důsledek toho, že netěsní vnější hranice, a proto se uvažuje i nad uzavíráním vnitřních hranic, a tak dál. Zkrátka politické provedení poškodilo původní ekonomické principy zóny volného trhu.

Aby EU bylo vitálním projektem, museli bychom se vrátit o nějakých patnáct nebo aspoň deset let zpět. Jinými slovy, pro svou životaschopnost by EU měla přestat uvažovat o jednotné armádě, o společné daňové politice, o společné zahraniční politice, měla by důrazně chránit vnější hranice, měla by se vrátit k systému hlasování před Lisabonem, měla by výrazně zredukovat dotační politiku, a to včetně zemědělské oblasti. Jsem přesvědčená, že v takovém případě by drtivou většinu odpůrců EU přešly nápady na vystoupení z unie. Zkrátka tempo integrace by mělo výrazně zvolnit, alternativně by EU mohla být koncipována jako vícerychlostní s tím, že my a další státy, které neprojevují příliš vysokou loajalitu, by byly v pomaleji se integrující části. Příliš velké tlačení na pilu vede jen k nárůstu odporu u obyvatel vůči EU. Příkladem je brexit.

Špicar: Za klíčové považuji, aby členové EU neporušovali svá vlastní pravidla, jak k tomu v minulosti občas docházelo. Klíčová je i reforma fungování EU jako takové. Unii v její dnešní podobě považuji za zvláštní hybrid, který takto nemůže dlouhodobě fungovat. Podobně jako prezident Zeman i já jsem evropský federalista, z čehož vyplývá i můj názor na podobu nutné reformy.

Musíme odstranit demokratický deficit, který existuje. Je potřeba posílit roli parlamentu, který dnes ani nemůže sám navrhovat nové zákony. Z voleb do evropského parlamentu by měla vzejít také evropská vláda, hodna toho jména a ne jen národními státy vyslaní zástupci, které máme dnes v Evropské komisi. Měli bychom důkladně přenastavit, co je lepší ponechat, nebo dokonce vrátit na národní úroveň, a co naopak přenést na tu evropskou. S tím souvisí i možnost přetvořit Evropskou radu v jakýsi evropský senát, kde by seděli zástupci národních států a hlídali, aby nebyly poškozovány jejich zájmy.