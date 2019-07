Temelín má v provozu jeden reaktor. Kvůli horku ho ale „osvěžují“ všechny čtyři chladicí věže

Vypadá to jako efektní fontána či část aquparku, ve stutečnosti jde ale o chlazení Jaderné elektrárny Temelín. „Tím, že stříkáme do vzduchu, se voda ochlazuje a vrací se zpátky do technologie, kde chladí například čerpadla a další zařízení,“ vysvětluje vedoucí komunikace JETE Petr Šuleř.

Velmi podobně fungují i chladicí věže. Horká voda se ochlazuje vzduchem, přebytečné teplo uniká společně s párou vzhůru do nebe. Právě věže teď nabízejí nezvyklý pohled, kterého si ale kolemjdoucí nejspíš nevšimne. Pára by dnes za normálních okolností měla stoupat jen ze dvou betonových obrů. V provozu je totiž nyní jen jeden reaktor ze dvou (druhý blok je v plánované odstávce pro výměnu paliva). Kvůli horku ho ale chladí všechny čtyři chladicí věže.

„Tohle je velmi výjimečné, děláme to jednou, maximálně dvakrát za pět let,“ řekl Šuleř. Elektrárna tím srovnala rozdíl, který horko způsobuje, a výkon je nyní stejný jako při nižších teplotách.

Německé elektrárny neuchladí voda z řek

Německá jaderná elektrárna v Grohnde v Dolním Sasku oznámila, že kvůli vzrůstající teplotě vody v řece Vezera zahajuje v pátek odstávku, která potrvá zřejmě do neděle. Informovala o tom agentura ČTK. Podobně i v roce 2018 některé jaderné elekrárny v Německu snížily produkci, protože voda z řek, kterou používají k ochlazování, byla příliš teplá.

Server Oenergetice.cz uvedl, že ve středu se kvůli vedrům snížila i výroba francouzských jaderných elektráren. Elektrárny společnosti EDF na jihu Francie – Golfech, Saint Alban a Tricastin – byly v důsledku vlny veder postihující Evropu nuceny snížit svůj výkon. Rekordní teploty ovlivňují výroby jaderných elektráren také v dalších státech, dodal server.