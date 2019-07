Vláda vedra skončí, vytlačí ho bouřky. Nejprve ale přečkat ještě jeden pětatřicítkový den

Česko čeká poslední den současné vlny vedra. Kromě vysokých teplot, které by na západě Čech mohly znovu atakovat i pětatřicítku a ve zbytku země většinou překročí třicítku, představuje problém i přízemní ozon, kterého je hlavně v Ústeckém kraji tolik, že je vyhlášena smogová situace. Již o víkendu by se však mělo ochladit, přijdou bouřky, které by mohly být i silné. Příští týden by potom měly teploty klesnout k 25 stupňům Celsia i níže.