Británie se může propadnout do recese, varuje rozpočtový úřad

Británie má pátou největší ekonomiku světa. Ve druhém čtvrtletí zřejmě stagnovala, možná ale zaznamenala i pokles, uvedl OBR. Částečně to nejspíš způsobila tvorba zásob na začátku roku v souvislosti s očekávaným brexitem. Červnové průzkumy jsou však mimořádné slabé, což naznačuje, že tempo růstu zřejmě i nadále zůstane nízké. To zvyšuje riziko, že ekonomika by mohla vstoupit do plnohodnotné recese.

Brexit bez dohody může poškodit důvěru a podkopat investice, také by ale mohl přinést větší bariéry obchodu s EU. To by mohlo snížit hodnotu libry a způsobit pokles ekonomiky. OBR upozornil na odhad Mezinárodního měnového fondu (MMF), podle kterého by mohla britská ekonomika do konce příštího roku klesnout o dvě procenta.