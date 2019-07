Rekordní jaderné středisko i těžba lithia. Rusko investuje v Bolívii, tamní opozice vliv Moskvy kritizuje

Dalšími velkými ruskými investicemi mají být rozšíření mezinárodního letiště v největším bolivijském městě Santa Cruz a také výstavba železnice napříč jihoamerickým kontinentem. Trať by měla spojit Atlantský a Tichý oceán a vést z brazilského přístavu Santos přes bolivijské území až do peruánského města Ilo na pobřeží Pacifiku. Železniční koridor by podle agentury TASS měl být postaven do roku 2023.