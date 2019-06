Pražské letiště očekává znovu rekordní sezonu. Během prázdnin odbaví až čtyři miliony cestujících

Rovněž by letiště rádo posílilo spojení s USA, kde má podle Vyskoče největší potenciál linka do Chicaga. „Hlavní prioritou je pro nás ale celoroční spojení do New Yorku. V tuto chvíli máme pouze sezonní linky.“ I provozu pražského Letiště Václava Havla se dotkl problém letadel Boeing 737 MAX. Co však zpočátku vypadalo jako obří potíž pro celosvětovou leteckou dopravu, se nakonec nijak razantně neprojevilo.

Dlouhá cesta do zahraničí, a to i do Chorvatska, by se podle mluvčího Besipu Petra Vomáčky měla rozložit. „Pokud jedu někam dále než tisíc kilometrů, tak je lepší si to rozložit do dvou dnů, protože řidič zvládne určitou porci kilometrů. Když je to více než tisíc kilometrů, tak už na té poslední části bývá velmi unaven,“ sdělil Vomáčka.

Vedle toho by si řidiči měli dát pozor na dodržování povolené rychlosti či telefonování za volantem. Nemohou se už totiž spoléhat na to, že na ně pokuta ze zahraničí nedosáhne. A jak upozorňuje právnička Klára Dvořáková, řidiči by se neměli placení vyhýbat: „Státy už spolupracují tak blízce, že existuje společná databáze, do které členské státy nahrávají, že došlo k přestupku, a v rámci této databáze mezi sebou státy sdílejí informace o té osobě, která se dopustila přestupku,“ vysvětlila Dvořáková, která se specializuje na cestovní právo.