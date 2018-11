Ruzyňské letiště láká i ta největší letadla. Naučilo se je rychle odbavit, dříve to trvalo i hodinu

Letiště Václava Havla v Praze trápí dva velké neduhy – špatné dopravní spojení s centrem Prahy a letitý boj o novou ranvej. I když lze oboje považovat za překážku dalšího růstu letiště, to rozhodně nestagnuje. Loni sice přišlo o pomyslný titul největšího letiště visegrádských zemí, když v počtu odbavených cestujících těsně zaostalo za varšavským Chopinovým letištěm, letos ale očekává další výrazný růst – z loňských 15,4 milionu na necelých 17 milionů.

Ruzyňské letiště zažívá prudký rozvoj nejen co do počtu cestujících, ale také linek. Přibývají i ty dálkové, na kterých do Prahy nalétávají velké stroje s širokým trupem včetně úplně největších osobních dopravních letadel: Z Dubaje létá Airbus A380 a Boeing 777-300, z Koreje přes léto zase Boeing 747-8. Dálková letadla s širokým trupem létají do Prahy také z Kataru, Číny a v létě i ze Spojených států a Kanady.

Odbavení urychluje rekonstruované stání

Když se ještě před pár lety v Praze otočila sotva dvě velká letadla denně, tak nevadilo, že jen nástup cestujících trval i hodinu – s využitím jediného nástupního mostu to rychleji nešlo. Na prudký růst počtu dálkových linek však letiště reagovalo a upravilo stání tak, aby se odbavení urychlilo. Nově je možné k jednomu letadlu připojit až tři nástupní mosty, takže se doba nástupu zkracuje zhruba na dvacet minut. K užitku jsou i tehdy, když zrovna v Ruzyni žádné širokotrupé letadlo není.

„Umožňuje nám odbavit buď jedno velkokapacitní letadlo, nebo dvě menší letadla o rozpětí do 36 metrů,“ upozornil ředitel provozu terminálu Tomáš Vláčil.

Že do Prahy létá více dálkových letů než v minulosti, ukazují i čísla odbavených cestujících. „Zaznamenali jsme třicetiprocentní meziroční nárůst,“ podotkl mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň. Řečí čísel na mezikontinentálních letech odbavilo Letiště Václava Havla letos v září 981 tisíc cestujících, loni jich v témže měsíci bylo 758 tisíc.

K novinkám uplynulé letní sezony patřilo spojení American Airlines do Filadelfie, na zvýšení počtu dálkových cestujících se podílely také Emirates, které svoji linku Praha–Dubaj posílily o druhou rotaci.