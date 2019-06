MAPA: Provoz na dálnicích v létě omezí přes 40 uzavírek. D1 budou hlídat radary

„Pokud bude řidič sledovat dopravní zpravodajství, tak by informace měl mít. Měl by je mít prostřednictvím aplikací, rádia nebo informačních tabulí na dálnicích,“ tvrdí ministr.

Ministr Kremlík k tomu podotkl, že stát bude spolupracovat s rozhlasovými stanicemi kvůli informovanosti motoristů. „Chci, aby řidiči věděli, co se děje a jak dlouho mohou kolony trvat,“ uvedl.

Vedle vysokého počtu aut na cestách bude zdržení narůstat i kvůli několika uzavírkám. Kromě uzavírek na dálnicích čeká řidiče při cestě na jih další zpomalení například na silnici I/38 mezi Jihlavou a Znojmem, kde provoz kvůli stavebním pracím koordinují semafory. Na brněnské dálnici D52 zase komplikuje dopravu havarijní most.

Také cestu na dovolenou do zahraničí, zejména k Jadranu, zkomplikuje řidičům řada uzavírek. Práce na silnicích budou přes léto pokračovat v Rakousku, Chorvatsku nebo Itálii. Největší nápor bude na cestách uprostřed prázdnin, varoval ředitel Besipu Tomáš Neřold. Možná největší komplikace ovšem lze při cestě k Jadranu očekávat už v Česku.

Po výjezdu za hranice motoristé narazí na omezení na dálnici mezi Vídní a Štýrským Hradcem, kde bude doprava na dvou místech svedena do zúžených jízdních pruhů. Omezení budou také na trase ze Štýrského Hradce do Slovinska.

Oproti předchozím rokům by naopak měla zjednodušit cestu dokončená slovinská dálnice z Mariboru až do Záhřebu. „Řidiči se ale musí připravit na komplikace způsobené hraničními kontrolami,“ upozornil šéf Besipu na to, že Chorvatsko nepatří mezi země schengenského prostoru. Z často vyhledávaných destinací pro letní dovolenou platí hraniční kontroly například i pro Bulharsko nebo Rumunsko.