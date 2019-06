Na dálnici D2 začala další etapa oprav. Zúžení před Brnem zatím větší potíže nezpůsobilo

Dálnice D2 byla první a dlouho jediná zcela dokončená dálnice v Česku. Bezmála po 40 letech provozu ale potřebovala opravy, jejichž další etapa mezi 3. a 10. kilometrem právě začala. Po víkendovém rozmístění dopravního značení se již začalo pracovat naplno.

Během prázdnin by měla dálnice dostat nový povrch, nová svodidla a vozovka bude mít také nové odvodnění. Vše by mělo být hotové do 8. září. Do té doby se bude jezdit obousměrně v jednom jízdním pásu. Ve směru na Slovensko jsou řidičům k dispozici dva pruhy, ale zúžené podobně jako na modernizovaných úsecích D1. Ve směru na Brno se jezdí pouze jedním pruhem. Maximální rychlost je omezena na 80 kilometrů v hodině.