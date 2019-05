Podle Faltýnka se rozpočet vyvíjí dobře. Schodek bude výrazně vyšší, oponuje opozice

Předseda poslanců SPD Radim Fiala ale vnímá obavy rozpočtového výboru z hrozby výrazně vyššího schodku letošního rozpočtu jako oprávněné. „Obávám se, že schodek při splnění všech věcí, pro které i my chceme hlasovat, je v podstatě neudržitelný a bude daleko vyšší,“ soudí Fiala.

„Je to nějaké doporučení rozpočtového výboru ministryni financí, za sebe jí budu doporučovat, ať se jím neřídí,“ prohlásil Faltýnek. Podle něj nejde o žádný signál, že by komunisté byli nějak nervózní ohledně rozpočtových plánů. Ministryně Alena Schillerová (za ANO) už se vyslovila v podobném duchu, že na doporučení výboru nebude brát zřetel.

Pokud by se ministerstvu financí podařilo zvýšit příjmy rozpočtu, pak by se Schillerová doporučením výboru řídit nemusela, Fiala tomu ale nevěří. Má za to, že snahy vlády o zvyšování daní jasně ukazují, že už i ona počítá s tím, že jí dojdou peníze, protože toho slíbila příliš mnoho. „Koalice má vrásky s rozpočtem letos i příští rok,“ prohlásil Fiala.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová poukázala na to, že už v dubnu se schodek rozpočtu pohyboval okolo 30 miliard, když na celý rok byl přijat schodek 40 miliard. „To znamená, že za třetinu roku už to byly více než dvě třetiny plánovaného schodku, tak nevím, kde to chce vláda dohánět. Těch zbývajících 10 miliard jí na většinu roku určitě stačit nebude,“ zdůraznila.

Vláda hledá peníze, kde se dá

Schodek státního rozpočtu ke konci dubna stoupl na 29,7 miliardy korun z březnových 9,2 miliardy korun. Loni v dubnu skončilo hospodaření státu s přebytkem 0,8 miliardy korun. Meziroční srovnání je podle ministerstva financí ovlivněno také faktem, že v průběhu prvních čtyř měsíců loni získal rozpočet mimořádně 20,7 miliardy korun jako část závěrečných plateb vztahujících se k unijnímu programovému období 2007 až 2013.