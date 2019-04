Éra přebytků veřejných financí od příštího roku skončí. Do minusu je pošle valorizace důchodů a zvýšení rodičovské

Veřejné finance by se v příštím roce měly dostat z letošního plánovaného přebytku 0,3 procenta hrubého domácího produktu (HDP) do schodku 0,2 procenta. Deficit veřejných financí by pak měl v dalších letech růst, v roce 2021 na 0,3 procenta HDP a v roce 2022 na 0,5 procenta HDP. Vyplývá to z aktualizované verze Konvergenčního programu, která je součástí Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí vypracované ministerstvem financí.