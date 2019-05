„Hypotéky, to není jako výroba hraček, rizika jsou u bank i spotřebitelů,“ říká ekonom Mejstřík

„Že budeme chránit spotřebitele před nadměrným zadlužováním, vede k ochraně spotřebitelů, ale v následné fázi i bank, protože při zhoršení situace dojde k tomu, že některé úvěry se nebudou splácet, a že dnes máme podíl nesplácených hypotečních úvěrů pod dvě procenta, to je stávající situace. To se nemusí odehrávat v budoucnu,“ dodal Nidetzký.

Diskuse v nedělních OVM se stočila také k návrhu ČSSD na bankovní daň. „Firmy by se o to ve finále podělily s klienty, ty daně by si nenechaly na sobě,“ řekl Nidetzký. „Protože tady by to bylo plošné opatření na všechny banky,“ dodal.

„To by se dotklo všech, v okamžiku, kdy by se to dotklo všech, to považuji za naprosto neúčinné opatření v tomto slova směru,“ souhlasil i ekonom Mejstřík.