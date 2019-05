Kdo chce byt nebo dům, musí si připravit víc peněz. Dostupnost bydlení klesá

Nelze vyloučit ani to, že trh s hypotékami čeká další zpřísnění ze strany České národní banky. „Pokud by nastalo, na vývoj cen nemovitostí to pravděpodobně žádný vliv mít nebude. Bytů je zkrátka málo a staví se málo. Lidé však nemají možnost si běžně bydlení pronajmout, takže ho stejně musí koupit,“ říká Roček. Jediné co se tak podle něho stane, je to, že bude ještě horší dostupnost než dosud.

Domácnosti se více zadlužují

Dluhy českých domácností obecně rostou, ke konci ledna to bylo více než bilion a půl korun, tedy o 110 miliard více oproti loňsku. Nejvíce si půjčují právě na bydlení, kde objem nových úvěrů dosáhl podle ČNB téměř 350 miliard korun. Pro srovnání: V roce 2012 to bylo 170 miliard.

Podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je sice určité zpomalení růstu nových hypotéčních úvěrů vidět, ale centrální banka by uvítala ráda ještě větší, protože v tom spatřuje „jistý potenciál problému finančního sektoru, a tedy i ekonomiky,“ uvedl nedávno v pořadu Otázky Václava Moravce Rusnok.

Potvrdil tak to, o čem se na trhu už delší dobu spekuluje, že ČNB bude trvat na zákonu, kterým bude určovat limity bydlení a tedy i dostupnost hypoték. Loni se novelu, která by tuto pravomoc dostala přímo do zákona o ČNB, nepodařilo prosadit.

Veškeré regulace na trhu, které nyní platí, jsou tak pouze formou doporučení. Na základě toho od dubna loňského roku banky mají poskytovat hypotéky maximálně do 90 procent hodnoty zajištěné nemovitosti. Od předloňského října to bylo do 95 procent. Úvěry nad 80 procent hodnoty nemovitosti by navíc měly tvořit maximálně 15 procent portfolia bank.