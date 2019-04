Začala sezona chřestu. Z Mělnicka tradičně zamíří i do Hongkongu a Dubaje

Prodej bílého chřestu, který se pěstuje bez přístupu světla, začal v Hostíně v pondělí. Je to o 14 dnů dříve než vloni, uvedl marketingový ředitel společnosti Český chřest Jan Charvát. Zatím tam sklidili do pěti tun, dodal. Příští týden by se měl začít prodávat zelený chřest, který dorůstá na světle.

Český chřest, takzvané bílé zlato, byl v minulosti slavný. Dodával se třeba na císařský dvůr ve Vídni, do Německa nebo Říma. Z Moravy si ho nechala dovážet i císařovna Sissi. Během totality získal pověst buržoazní pochoutky a přestal se pěstovat. Teď je znovu v oblibě.

„Čerstvý chřest poznáte podle toho, že není gumový a při zlomení by měl křupnout,“ říká jednatel společnosti Český chřest Jiří Šafář.