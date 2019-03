Úrokové sazby se nemění, rozhodla Česká národní banka

„Stávající prognóza, slabší koruna a rychlé tempo domácí ekonomiky by sice ospravedlnily další zvýšení úrokových sazeb, ale stávající rizika pro růst ekonomiky přetrvávají. Touto dobou měl již být téměř vyřešen brexit, ale to se nestalo. Z Německa navíc dorazily horší údaje o aktivitě výrobních podniků v březnu,“ konstatoval už dříve důvody, které hovořily pro zachování stejných sazeb, i hlavní ekonom společnosti Cyrrus Michal Brožka.

Bankovní rada ponechala úrokové sazby beze změny již na svém třetím měnově-politickém zasedání v řadě. Naposledy tak šly úroky ČNB nahoru počátkem loňského listopadu, od té doby je ale rozhodování o případném dalším zpřísnění měnové politiky komplikováno zmíněnými protichůdně působícími faktory, připomněl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Růst sazeb možná přijde v květnu

Větší šance na růst sazeb ČNB vidí ekonomové v květnu, kdy ČNB bude mít v ruce novou prognózu a další data o vývoji doma i v zahraničí.

„Pokud se globální sentiment alespoň trochu zlepší, mohla by ČNB v letošním roce sazby ještě dvakrát zvýšit. Stále v tomto ohledu nevylučujeme jedno zvýšení na příštím jednání začátkem května, kdy bude mít bankovní rada k dispozici novou prognózu. K tomu by však bylo zapotřebí, aby se ekonomické ukazatele přicházející v následujících týdnech začala zlepšovat,“ míní Seidler.

Jáč pak očekává jedno zvýšení úroků ČNB, v případě klíčové repo sazby o čtvrt procentního bodu na úroveň 2,00 %. „Kdy a zda vůbec k takovému kroku dojde ale bude záviset především na oživení hospodářského růstu v Německu a eurozóně obecně, a s tím souvisejícím vývojem inflačních očekávání,“ dodává Jáč.

Týmu analytiků Raiffeisen Bank předpokládá, že se bankovní rada rozhodne přistoupit ke snížení úrokové sazby hned v prvním čtvrtletí roku 2020.

„Podle našeho názoru by ČNB měla zvýšit sazby, dokud to domácí ekonomická situace dovoluje, aby se co nejvíce přiblížila k rovnovážné úrovni. Bankovní rada by poté měla v případě potřeby o to větší manipulační prostor pro nastartování ekonomiky. Již v průběhu tohoto roku očekáváme zpomalení inflace i tuzemské ekonomiky, čímž se prostor pro zvýšení sazeb uzavře. Odhadujeme, že v následujících letech by měl uvedený vývoj přetrvávat, což vyvolá potřebu podpořit ekonomiku,“ vysvětluje analytička RB Eliška Jelínková.