ČNB zhoršila odhad výkonu tuzemské ekonomiky. Úrokové sazby nezvýšila, ani by letos nemusela

Zároveň banka v nové prognóze očekává, že průměrný kurz koruny letos bude 25 korun za euro a příští rok posílí na průměrných 24,20 koruny za euro. V předchozí listopadové prognóze ČNB počítala s letošním kurzem 24,70 koruny za euro a příští rok s 24,20 koruny za euro.

Negativní sentiment na devizových trzích vůči rozvíjejícím se ekonomikám, který brzdí posilování koruny, by měl letos podle Rusnoka odeznít. V současnosti se nicméně měna nachází na úrovni 25,80 koruny za euro. Ještě na začátku roku měla posilující tendenci, v poslední době ale zase oslabuje.

V případě inflace ČNB odhad pro první čtvrtletí příštího roku lehce zmírnila na dvě procenta. V listopadu počítala s 2,1 procenta. Podobně ubrala v odhadu pro navazující čtvrtletí, kdy by měly ceny růst tempem 1,9 procenta.

Rizika pro odhadovaný vývoj jsou podle guvernéra mírně proinflační, tedy ve prospěch růstu cen. Rizikem je slabší kurz koruny a neřízený brexit. Jako nejistotu pak guvernér označil nárůst protekcionistických opatření ve světovém obchodě.

Úroky zůstávají na svém

Česká národní banka se ve čtvrtek také věnovala úrokovým sazbám, které ponechala beze změny, a to v souladu s většinovým očekáváním analytiků. Nicméně posunula zveřejnění rozhodnutí bankovní rady o úrokových sazbách o půl hodiny a podle hlavního analytika Czech Fund Lukáše Kovandy tomu tak zjevně předcházela náročná debata.

„Náročnost debaty odráží náročnost situace, ve které se nyní centrální bankéři nacházejí. Na jedné straně registrují nadále solidní stav české ekonomiky, zejména pak stále poměrně napjatý trh práce. Na straně druhé ovšem nemohou nevidět poměrně citelné zhoršování ekonomické situace v zahraničí,“ konstatuje Kovanda.

„My na jedné straně vidíme, že by česká ekonomika měla růst solidním tempem. A to by nás samo o sobě neodrazovalo pokračovat v pomalé postupné normalizaci úrokových sazeb. Zároveň jsme nicméně vyhodnotili při diskusi řadu okolností, zejména z vnějšího prostředí. A to nám ukazuje poměrně rychlé ochlazení růstu v pro nás klíčových zemích. A to je něco, co nemůžeme ignorovat,“ uvedl guvernér Rusnok.