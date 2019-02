Profit z brexitu? Firmy prchající z Británie míří ve velkém do Nizozemska

Část svých aktivit už přesunulo do zahraničí kvůli blížícímu se brexitu zhruba 11 procent britských podniků. Dalších pět procent firem přesun do zahraničí plánuje a 13 procent firem takovýto krok aktivně zvažuje. Vyplývá to z průzkumu mezi řediteli 1200 podniků, který zveřejnilo podnikatelské sdružení Institute of Directors.