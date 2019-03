Inspekce EU neodhalila v Polsku problémy s kvalitou masa, tvrdí tamní ministr

Veterinární inspekce Evropské komise v Polsku sice odhalila nesprávnosti v dokumentech na jatkách, ale nenašla žádné problémy s kvalitou masa – podle agentury AP to ve středu prohlásil polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski. Šlo však o předběžné hodnocení, konečná zpráva má být hotová do konce března. Kontroly následovaly poté, co se koncem ledna ukázalo, že na jatkách u města Ostrów Mazowiecka byly poráženy nemocné krávy a jejich maso se následně prodávalo v řadě zemí EU, včetně Česka.