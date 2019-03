Kontroly dovezeného polského masa budou pokračovat, říká Toman. Prověřují se i potraviny odjinud

„Budeme chtít dostat garanci z polské strany a od Komise, že Polsko přijmulo opatření, které mu předepsala mise komisařů, která v Polsku byla, a to, k čemu se zavázala polská strana. Tedy změna legislativy, státní dozor, trvalý dozor pod kamerami, přehled o zvířatech. Jsou to standardní věci, které chceme,“ zkonstatoval český ministr zemědělství Miroslav Toman v ranním Studiu 6 České televize.

„Osmnáctého března se sejdeme ve třech s tím, že polská strana řekne, co udělala, co neudělala, vyhodnotíme si věci a domluvíme se co dál,“ dodal ministr.

Do té doby budou tak rozhodně podle něho mimořádná veterinární opatření, jejichž součástí jsou i kontroly dováženého masa, pokračovat. „Budou se důsledně monitorovat i všechny ostatní potraviny, a to nejen z Polska,“ uvedl. Kontroly se tak netýkají jen polského hovězího, ale veškerého masa a bez ohledu na zemi původu.

Tlak na Česko není, sankce nám nehrozí

Sankce české straně z důvodu, že mimořádná opatření potrvají, podle Tomana nehrozí. „Avizoval jsem to od začátku, říkal jsem, že nebudeme ustupovat a že si to zdůvodníme. Tlak na Česko (aby ukončilo mimořádná opatření) v tuto chvíli není. My jsme dali garanci, že pokud Polsko uspokojivě vysvětlí a dá garanci, tak že jsme připraveni o tom jednat. Osmnáctého se sejdeme a myslím, že to někam posuneme,“ uvedl český ministr.

Toman také řekl, že polská strana zatím neuvedla, co bylo zdrojem kontaminace kuřecího masa, ve kterém se našla salmonelóza, a to naposledy ve středu. „To je jedna z otázek, kterou jsem polském kolegovi kladl, zatím odpověď nemáme. Ale věřím, že to polská strana najde a doloží, a nebude to problém,“ řekl.