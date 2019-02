Příprava mýtného systému pokračuje. CzechToll vyrábí palubní jednotky, výměny budou na podzim

Jmenováním Okáliho do čela CzechTollu firma podle mluvčího chtěla více propojit své fungování se slovenským partnerem v konsorciu. Okáli by měl do firmy přinést zkušenosti s fungováním satelitního mýtného systému, protože slovenský SkyToll spravuje mýto i systém elektronických dálničních známek na Slovensku. CzechToll, který patří do skupiny českého miliardáře Petra Kellnera, vznikl v roce 2017. Společnost dosud generálního ředitele neměla a vedla ji přímo skupina PPF.