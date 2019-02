Honda zavře výrobní závod v Británii. Brexit za tím podle automobilky ale není

Británie by měla Unii opustit už 29. března, dosud nicméně nebyla schválena dohoda o podmínkách brexitu. Před riziky, jaká by mohl brexit bez dohody přinést, varují automobilky i další britští podnikatelé. Upozorňují na vyšší cla, přerušení dodavatelských řetězců a ohrožení pracovních míst. Město Swindon, kde je továrna Hondy, se přitom v referendu vyslovilo pro brexit. Schválilo ho 54,7 procenta voličů.

Rozhodnutí je velkou ranou pro ekonomiku Británie, která odchází z Evropské unie. Honda v závodě situovaném 115 kilometrů západně od Londýna vyrábí oblíbený model Civic. Výroba se pohybuje kolem 150 tisíc vozů ročně, zhruba 90 procent vozů je určeno na vývoz do EU.

Díky nové obchodní dohodě EU a Japonska nebude dovoz aut zatížen cly

Generální ředitel Hondy Takahiro Hačigo nicméně uvedl, že rozhodnutí o ukončení výroby nesouvisí s brexitem. Stejně se pro rozhlasovou stanici BBC vyjádřil i šéf evropských operací firmy Ian Howell. Ukončení výroby podle nich souvisí s globálními změnami v celém odvětví.

Automobilka se také podle Howella hodlá více zaměřit na investice v Číně, v USA a v Japonsku. Nová obchodní dohoda mezi EU a Japonskem snižuje cla na dovoz japonských aut do Unie do roku 2027 na nulu. To znamená, že japonské automobilky nebudou potřebovat mít výrobní základny v EU, upozornila BBC.

Hačigo dodal, že rozhodnutí o ukončení výroby v Británii vychází z toho, co je pro automobilku nejlepší z pohledu globální konkurenceschopnosti a potřeby zvýšit výrobu elektrických vozů. Automobilka podle něj musí upravit své operace tak, aby odrážely růst poptávky v Asii a Severní Americe a rychlé změny v odvětví. „Čelíme rostoucí silné konkurenci od čínských a indických výrobců,“ upozornil.