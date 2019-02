Sílí spor o směr vzdělávání v Česku. Firmy tlačí na růst počtu řemeslníků

Připomněl také počátek 90. let, kdy do Česka přišla spousta zahraničních firem. To mělo pak vliv na typ požadovaných profesí.

Ředitel organizace Scio Ondřej Šteffl podtrhl, že bychom se měli radovat z toho, že je v Česku poptávka po vzdělání. „To je základ prosperity“. Odmítl názory některých politiků, že lidé humanitně vzdělaní těžko shánějí zaměstnání. „Obecně platí, že vysokoškoláci mají velmi nízkou míru nezaměstnanosti, a to dokonce i v době krize.“ V této souvislosti připomněl dobu finanční krize (po roce 2008), kdy 19,4 procenta vyučených bylo hned po absolvování školy nezaměstnaných, zatímco u absolventů gymnázií to byla pouhá tři procenta. Dnešní doba, kdy je poptávka po všech, toto pravidlo zakrývá.

Uvedl rovněž, že se těžko odhaduje vývoj na více let dopředu. Školy podle něho připravují na čtyřicet padesát let života, ne na pár roků. Musí tu být také ochota věci se později doučit, přizpůsobovat se.

K povoláním, která budou určitě do budoucna potřeba, řadí Šteffl pečovatele, protože seniorů přibývá. „Obecně se předpokládá, že všechny obory, kde se pracuje s člověkem, budou zanikat poslední. Naopak obory, které jsou programovatelné, budou plné robotů,“ naznačil možnost vývoje s dodatkem, že se velmi těžko odhaduje, co se stane v technologiích. Nástup digitální revoluce tak zasáhne profese, které pracují s technikou jednodušším způsobem. Ale netýká se to jen řemeslníků, ale i právníků či třeba účetních.

Politická aktivita, například hejtmanů, aby se podporovalo odborné vzdělávání a učňovské obory, míří podle něho zcela nesprávným směrem. „Je to cesta do pekel, protože to míří jenom k tomu, abychom pomohli těm současným zastaralým podnikům naplnit pracovní sílu.“

Sociolog Petr Soukup ze Sociologického ústavu AV ČR v pořadu uvedl, že jednou z největších bolestí českého systému je podmíněnost vzdělání dětí a rodičů. V rodinách s nižším vzděláním tak děti mnohdy kopírují ve studiu své rodiče.

Lidé také během své pracovní kariéry vystřídají nejen různá pracovní místa, ale i vícero profesí, dodal sociolog. V mnoha západních státech tomu podle něho odpovídají vzdělávací systémy („snaží se vzdělávat co nejobecněji, předávat dovednost pro dobu digitální“). Český systém se současnými úvahami o podpoře učňovského školství, například ze strany krajů, hodnotí negativně. „Míří úplně opačným směrem a je to slepá cesta. To se nedá krátkodobě prokázat, ale v dlouhodobém horizontu řádově deseti dvaceti let se to prokáže dost jasně.“

Gymnázia a neziskovky versus řemeslo?

Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý publikoval 8. února v Lidových novinách článek pod názvem Strašidlo nedostatku lidí, který vzbudil velkou pozornost. V něm mimo jiné uvedl, že dnešní nerovnováha na českém trhu práce je především varováním pro vzdělávací systém. Opravdu potřebujeme tolik gymnázií, poskytujících všeobecné střední vzdělání, když je málo řemeslníků, otázal se Dlouhý.