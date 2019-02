Strmý pokles hodnoty bitcoinu táhne dolů i firmy. Ne všechny ale spláčou nad výdělkem

Před čtrnácti měsíci největší světová kryptoměna bitcoin atakovala hranici dvaceti tisíc dolarů za kus, dnes se cena pohybuje sotva kolem tří a půl tisíce dolarů. Firmy, které trh virtuálních měn živí, sice nevydělávají přímo na pohybu kurzu jako investoři, ale jejich výdělky jsou s ním provázané. Například výrobci grafických karet, jako je Nvidia.

Tato společnost se tak trochu „odvrátila“ od svých klasických zákazníků – hráčů počítačových her a vsadila na těžbu kryptoměn. Právě grafické karty umístěné v počítačích se v posledních několika letech začaly hojně k získávání virtuálních peněz využívat.

Těžba byla totiž v průběhu let 2017 až 2018 dost výnosná. A to i pro menší domácí těžaře, kteří si podomácku sestavovali takzvané „rigy“ – tedy šest grafických karet pracujících dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu na algoritmu, kterým se těžila kryptoměna. Ale protože se to obvykle na obyčejném počítači nevyplatilo, zejména kvůli ceně elektřiny a chlazení, vznikaly i celá specializovaná centra, kde nebylo nic jiného než uskupení tisíců grafických karet na jednom místě.

Na druhé straně i toho se některé firmy chopily jako příležitosti a začaly přemýšlet, jak teplo produkované počítači při tvorbě kryptoměny zužitkovat. Například holandský startup Nerdalize začal zkoušet přivést toto přebytečné teplo lidem do domovů, kde jím bude ohřívat vodu. Ročně by to jednu domácnost stálo asi osm tisíc korun, přičemž těžaři budou mít díky tomu o 50 procent nižší náklady na dobývání bitcoinů.