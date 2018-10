Používání kryptoměn může zvýšit teploty na Zemi až o dva stupně Celsia, varuje studie

Na to, jak velká je spotřeba infrastruktury, která bitcoiny těží a šifruje, už experti na energetiku upozorňují delší dobu. Výnosy z kryptoměn jsou ale tak velké, že se spotřebou dosud nikdo nezabývá a nikdo neupozornil ani na to, jaký dopad by těžba kryptoměn stávajícím tempem měla na životní prostředí.

Varovný čas šestnácti let

Autoři práce také mapovali, jak se jiné podobně výnosné a vlivné technologie šířily společností. Na základě toho vytvořili scénáře, které předvídají, jaké by byly důsledky používání kryptoměn, kdyby se rozšířily.

Pokud by byl bitcoin zahrnut do moderních technologií a šířil se nejpomalejší, z minulosti známou rychlostí, stačilo by na oteplení planety o dva stupně Celsia pouhých dvaadvacet let. A pokud by se bitcoin šířil tempem srovnatelným s jinými technologiemi, pak by těžba této kryptoměny ohřála planetu o dva stupně ještě rychleji – během šestnácti let.

„V současné době jsou hlavními faktory zesilující klimatické změny emise z dopravy, bydlení a pěstování potravy. Tento výzkum ale ukazuje, že na seznam by se měl připsat i bitcoin,“ komentovala výsledky práce Katir Taladayová, která se na práci také podílela.

„Nejsme schopní předvídat budoucnost bitcoinu, ale pokud bude implementován podobnou rychlostí jako ostatní technologie, pak jsou to pro klima, a tedy i lidi a rostlinné i živočišné druhy, špatné zprávy,“ řekl hlavní autor práce Camilo Mora. „Jakýkoliv další rozvoj kryptoměn byl měl mít za cíl snížit požadavky na spotřebu elektřiny, aby se předešlo potenciálně katastrofálním důsledkům oteplení o dva stupně.“

Kde se zrodil bitcoin?

Bitcoiny vznikají tak, že počítače svým výpočetním výkonem řeší komplikované matematické rovnice. Za úspěšné vyřešení obdrží majitel počítače odměnu v podobě určitého množství bitcoinů. Tomuto procesu se říká těžba a lidem, kteří získávají bitcoiny, se pak říká těžaři či mineři.

Po vytěžení je konkrétní suma převedena na konkrétní adresu majitele bitcoinů v podobě číselného kódu. Každá „mince“ je tedy unikátní a nezaměnitelná. Těžit může buď jednotlivec, což je ale dnes dost nákladné a už se od toho upouští, nebo skupina těžařů.

Program pro těžbu je nastavený tak, aby uvolňoval nové mince stabilním tempem, které se ale postupně zpomaluje. Počet mincí v oběhu bude konečný, celkem jich má být vytvořeno pouze 21 milionů. V roce 2033 jich má být v oběhu 99 procent a poslední se mají dostat do oběhu někdy kolem roku 2140.