Rekord automobilek v Česku: Loni vyrobily 1,437 milionu vozů. Letos už zřejmě přibrzdí

Kamiq bude využívat novou modulární platformu MQB koncernu Volkswagen, která má přinést zjednodušení konstrukčních prací a především zlevnění výroby. Slovo Kamiq pochází z jazyka Inuitů obývajících sever Kanady a Grónsko. Popisuje stav, kdy něco přirozeně padne jako ulité za všech okolností.

Wojnar: Výroba aut už letos neporoste

Výroba aut v letošním roce pravděpodobně již dále podle Wojnara neporoste, a zřejmě tak nepřekoná loňský rekord. Odvětví totiž naráží na kapacitní i ekonomické limity a čeká jej transformace.

„Nacházíme se opravdu v situaci, kdy máme za sebou jeden z nejdelších konjunkturálních cyklů v historii. Výroba překonávala rekordy posledních pět let v řadě, a to nemůže trvat donekonečna. Určité zpomalení růstu jsme přitom pocítili již v minulém roce. Letošek by mohl oscilovat okolo loňské úrovně, což samo o sobě nemusí být špatná zpráva,“ řekl Wojnar.