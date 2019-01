Dostálová: Dokud bude Česko jednou z nejbezpečnějších zemí, počet turistů poroste

Počty turistů, kteří míří do České republiky, rostou několik let po sobě. „Domácí a zahraniční jsou zhruba půl na půl. Zahraničních bylo přes osm milionů. Zjišťujeme u nich i zpětnou vazbu a stále častěji slýcháme, že se jim tu líbí a že se sem chtějí vrátit. Dokonce začínají chválit i služby, s čímž jsme měli v minulosti problémy,“ řekla na veletrzích Go a Regiontour ministryně Klára Dostálová (ANO). Stále roste počet turistů z východní Asie a Číňané už se dostali do první pětky zemí.