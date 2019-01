Maláčová navrhuje, aby bylo soukromé penzijní spoření povinné. Opozice je skeptická

Penzijní fondy lákají lidi hlavně na státní podporu a daňové úlevy. Podporu vyplácí stát až do 1000 korun měsíčně. Nad tuto částku si pak mohou lidé další vložené peníze odečíst z daňového základu, a to až do celkové měsíční úložky 3 tisíce korun. Některé strany prosazují, aby stát podporu penzijnímu spoření zvýšil.