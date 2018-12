ŽIVĚ: Poslanci jednají o vládním daňovém balíčku

Vládní daňový balíček mění celkem deset zákonů týkajících se daní. Kabinet jej sice poslal do sněmovny už v polovině června, poslanci se k němu ale dostávají až nyní. V rámci něj zřejmě nejvíc diskutovaná změna – zdanění zahřívaného tabáku – tak bude mít zpoždění. A to minimálně čtvrt roku. Ministryně financí přitom chtěla zahřívaný tabák zdanit už loni před říjnovými volbami.

„Musí to jít do Senátu a velmi bych se divila, kdyby se tím senátoři mezi vánočními svátky zabývali. Myslím si, že opravdu už to od 1. ledna nebude možné stihnout. Je to škoda,“ uvedla předsedkyně rozpočtového výboru Miloslava Vostrá (KSČM). Stát tak přijde o desítky milionů korun.

I po případném definitivním schválení a podpisu prezidenta bude muset stát s vybíráním nové spotřební daně počkat zhruba dva měsíce: kvůli vytištění nových kolků. Opoziční strany viní ze zpoždění vládní poslance.