Nová daň na zahřívaný tabák bude mít zpoždění, přiznala Schillerová

Stát už několik let po sobě hlavně od kuřáků cigaret vybere na spotřební dani z tabáku víc než 50 miliard ročně. Za prvních deset měsíců letošního roku přiteklo do rozpočtu díky dani z tabáku přes 47,5 miliardy. Loni to bylo ve stejném období o 300 milionů méně. Je to hlavně zásluhou toho, že letos vzrostla tabáková daň zhruba o dvě koruny na krabičku. V příštím roce ale poprvé po čtyřech letech spotřební daň z cigaret nevzroste.