Výbuch metanu si vyžádal už 13 obětí. K Dolu ČSM přijel polský premiér

Z deseti zraněných horníků jsou tři v nemocnici. Jeden z nich nadále zůstává s těžkými popáleninami v kritickém stavu v ostravské fakultní nemocnici.

V pátek ráno to potvrdila její mluvčí Naďa Chattová s tím, že muž leží na Klinice popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FNO. Na stejné klinice je i další horník, který je ve stabilizovaném stavu, jeho zranění jsou ale vážná.

Mluvčí nemocnice Karviná-Ráj Radmila Fleischerová uvedla, že v karvinské nemocnici je na chirurgickém oddělení jeden horník. Aktuálně čeká na doplňující vyšetření. „Podle výsledku vyšetření se rozhodne, zda půjde domů, nebo bude muset zůstat v nemocnici. Jeho zranění byla lehká, takže je spíše na pozorování,“ řekla Fleischerová. Muž by tak zřejmě vánoční svátky mohl strávit v domácím ošetřování.

K místu neštěstí míří premiéři Česka a Polska

K místu neštěstí míří premiéři Česka a Polska. Andrej Babiš (ANO) v pátek ráno na Twitteru oznámil, že na Karvinsko odletí hned po skončení Bezpečnostní rady státu.

Hned po skončení Bezpečnostní rady státu letím na místo tragédie do dolu ČSM, abych zjistil, jakou pomoc může naše vláda poskytnout. — Andrej Babiš (@AndrejBabis) December 21, 2018

„Všem blízkým obětí … chci vyjádřit svoji nejhlubší soustrast. Je to obrovská tragédie pro všechny Poláky i Čechy,“ napsal v pátek ráno na Twitteru polský premiér Mateusz Morawiecki. „Ukažme v tomto mimořádně těžkém dni solidaritu a pocit národní sounáležitosti,“ dodal. Morawiecki přijel k dolu v pátek před devátou hodinou ráno.

Pragnę złożyć wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim bliskim ofiar katastrofy górniczej w Karwinie. To ogromna tragedia dla wszystkich Polaków i Czechów. W tym trudnym dniu szczególnie mocno pokażmy solidarność i poczucie narodowej wspólnoty. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) December 21, 2018

Čtvrteční výbuch se stal nejtragičtějším neštěstím, které zasáhlo cizince na území České republiky od jejího vzniku. Do té doby si nejvíc zahraničních obětí vyžádal požár pražského hotelu Olympik v roce 1995, při kterém zemřelo osm cizinců.

Soustrast vyjádřili také poslanci, kteří páteční schůzi sněmovny zahájili minutou ticha za oběti čtvrteční exploze.

Důvody exploze zjišťuje speciální komise

Výkonný ředitel OKD Boleslav Kowalczyk novinářům řekl, že záchranné práce stále pokračují, ztěžuje je však požár v dole. Ve čtvrtek večer bylo jasné, že výbuch nepřežilo pět horníků, osm dalších se pohřešovalo. „V určitém okamžiku jsme při narůstajícím požáru zhodnotili, že není možné se k pracovníkům dostat. Koncentrace, které tam jsou, jsou neslučitelné se životem. Vedoucí likvidace havárie rozhodl o plošném uzavření prostoru. Připravujeme stavbu hrází, trvat by to mělo do neděle,“ řekl Kowalczyk.