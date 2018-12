Výbuch metanu v Dole ČSM na Karvinsku má nejméně pět obětí, osm horníků se pohřešuje

Záchranáři dál prohledávají podzemí

Na místo se ihned po neštěstí dostavila Hlavní báňská záchranná stanice, která dál prohlíží podzemí. Záchranné práce v dole ale komplikují náročné podmínky a špatná viditelnost. Do některých míst se záchranáři podle mluvčího OKD zatím nemohou dostat, aby neohrozili vlastní bezpečnost.

Předseda Českého báňského úřadu Martin Štemberka ČT řekl, že úřad situaci sleduje, ale nemá o ní zatím více informací. Role úřadu podle něj začne až po skončení záchranné operace.

V dole jsou čidla, která by na výskyt nebezpečného metanu měla upozornit. „Nemám informaci o tom, že by čidla nefungovala. Jakmile skončí všechny záchranářské práce, začne pracovat speciální vyšetřovací komise, která musí zjistit přesné příčiny, proč k zapálení metanu došlo. To teď nemůžeme předjímat,“ dodal Čelechovský.

V dole se těží přesně půl století

Důl ČSM je součástí těžební společnosti OKD, jejímž majitelem je stát prostřednictvím státního podniku Prisko. Firma v současnosti těží ve dvou dolech – Důlní závod 1 zahrnuje dřívější závody Důl Darkov a Důl Karviná, Důlní závod 2 pak vznikl přejmenováním původního Závodu Důl ČSM.

Důl ČSM (zkratka vznikla z dřívějšího názvu Důl Československého svazu mládeže) se nachází ve východní části karvinské pánve v katastrech obcí Stonava, Albrechtice, Chotěbuz a pod Karvinou. Důl se člení se na oblast Sever a Jih.

V dole ČSM se těží od prosince 1968. V roce 1990 byl vyčleněn z koncernu OKD a po privatizaci se stal součástí firmy Českomoravské doly. V roce 2005 se jako poslední funkční důl této firmy vrátil pod společnost OKD. Velké investice poté prodloužily životnost závodu.