Báňský úřad: Při výbuchu musela být koncentrace metanu oproti předpisům více než čtyřnásobná

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský řekl, že bezpečnostní čidla v podzemí jsou nastavena na určitou hodnotu, nicméně mezi jednotlivými čidly se metan může nakumulovat tak, že to čidla nezachytí a může dojít k výbuchu.

„To samozřejmě v tomto konkrétním případě musí potvrdit speciální vyšetřovací komise, která, až to bude možné, do podzemí sfárá a bude přesně rekognoskovat terén a zjišťovat, co se tam stalo,“ vysvětlil Čelechovský.

Při neštěstí v Dole ČSM na Karvinsku zemřelo ve čtvrtek 13 horníků, z toho bylo 12 Poláků a jeden Čech. Tři zranění jsou v nemocnici, jeden z nich bojuje o život. Místo neštěstí už navštívil polský premiér Mateusz Morawiecki, na místo tragédie přijel i český premiér Andrej Babiš (ANO). Důl ČSM je součástí OKD. Majitelem těžební společnosti je prostřednictvím státního podniku Prisko stát.