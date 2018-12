Kompenzace za sucho mine pěstitele ovoce. Ti kritizují nerovné podmínky

Ovocnáři zahrnutí ovoce do odškodnění za sucho předpokládali. „Nechceme nic jiného než to, aby postižení pěstitelé ovoce měli možnost o dotaci požádat jako jiní pěstitelé,“ řekl Ludvík. Ovocnáře zarazilo i to, že ovoce je jedinou plodinou z takzvaných citlivých komodit, která podporu na sucho nedostala. Citlivými komoditami jsou ještě chmel, zelenina, cukrovka a brambory. Podmínky pro získání dotací za sucho ministerstvo zveřejnilo v pátek. Podporu mohou získat například pěstitelé pšenice, ječmene, kukuřice, brambor, cukrovky, slunečnice, máku, zeleniny, chmele. Ze sektoru ovocnářství mohou o podporu požádat pouze školkaři.

Ministerstvo spolu s Agrární komorou ČR již dříve vyčíslilo škody ze sucha u ovocnářů a zelinářů na 0,7 miliardy korun. Úřad odhaduje celkové letošní škody ze sucha na deset až 11 miliard, vláda na kompenzace schválila dvě miliardy korun. Letošní sucho postihlo ovocnáře podle Ludvíka ne na kvantitě, ale na kvalitě, a to především u jablek, která jsou hlavním tuzemským ovocným druhem. „Kvůli suchu jablka nedorostla do požadované velikosti. Až dvě třetiny jablek tak šly na průmyslové zpracování, zatímco obvykle to je asi třetina. Část jablek se ani nesklízela,“ řekl Ludvík.