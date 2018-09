Jabloně doplatily na suché léto. Úroda nakonec bude spíše průměrná

Letošní úroda jablek v sadech českých pěstitelů by podle posledního odhadu měla meziročně vzrůst asi o čtvrtinu na 127 707 tun. Kvůli suchu jsou tak odhady úrody oproti červnové predikci výrazně nižší. Místo bohaté sklizně čeká v případě jablek sadaře spíš průměrný rok. Sklizeň hrušek by pak měla vzrůst o 200 procent na 8158 tun – tady se naopak čeká jedna z nejbohatších sklizní za deset let.