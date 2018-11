Čeští exportéři čekaji letos rekordní vývoz, pro příští rok už jsou skeptičtí

Vývoz zboží z České republiky do zahraničí by měl letos vzrůst o dvě procenta na nový rekord 4,3 bilionu korun (loni 4,2 bilionu), očekává Asociace exportérů. Hlavním důvodem je to, že koruna neposílila tak, jak se předpokládalo a vývozci získávají vyšší výnosy. Pro příští rok už jsou očekávání skromnější, i vzhledem k propadu automobilového průmyslu.