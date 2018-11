Krátkodobou nemocenskou podle Dlouhého lidé zneužívali. Teď ale přecházejí nemoci, oponuje Středula

Statistiky hovoří docela jasně. První tři dny neplacené nemocenské prosadila Topolánkova vláda v roce 2008. Přitom o rok dříve bylo vydáno 2,87 milionu neschopenek, zato rok po zavedení karenční doby jich bylo pouze 1,53 milionu.

Znamená to, že asi dvě pětiny nemocných chorobu jen simulovaly a zkrátka si chtěly oddychnout od práce? Podle předsedy ČMKOS Josefa Středuly nikoli. Uvedená čísla totiž podle něj nevypovídají o počtu nemocných lidí. „Je to jenom počet těch, kteří měli pracovní neschopnost. Oni byli nemocní, ale chodili do práce,“ míní.

Upozornil, že současně s poklesem počtu případů naopak po zavedení karenční doby výrazně stoupla doba trvání neschopnosti z 35 dnů v roce 2007 na 48 dnů v roce 2009. Dává to do souvislosti s tím, že když lidé přecházejí méně závažná onemocnění, nakonec si uženou vážnější chorobu. „Dopady jsou násobně větší a nemoci fatálnější,“ míní Středula.

Podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého ale nelze prudký pokles počtu neschopenek vysvětlovat jen tím, že lidé začali nemoci přecházet. „Argumenty, že se prodloužila celková doba nemocnosti, se domnívám, že je to jenom jedna z možných interpretací. (…) Zneužívání krátkodobé nemocnosti tady bylo,“ je přesvědčen.

Ostatně v řadě firem existuje podle Dlouhého vhodná alternativa ke krátkodobé nemocenské. „V provozech, kde je to možné, to řeší jinými benefity, takzvanými sickdays a podobně,“ upozornil.