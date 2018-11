Maloobchodní tržby zpomalily, v září rostly o 1,4 procenta. Lidé začali šetřit, tvrdí analytička

Pomalejší růst tržeb v maloobchodu by podle analytiků mohl mít dopad na vývoj celé ekonomiky. „Není-li září výjimkou a maloobchodní tržby porostou pomalu i v dalších měsících, potom by to znamenalo zpomalení klíčového motoru současného růstu ekonomiky - spotřeby domácností,“ uvedl analytik David Marek z Deloitte ČR.

„Je otázkou, nakolik jde spíše o výkyv, jenž bude kompenzován silnějším růstem tržeb v závěru letošního roku, což je scénář, pro který hovoří silný růst mezd a celkově příznivá příjmová situace domácností,“ míní hlavní ekonom Generali Investments Radomír Jáč.