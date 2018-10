Nejistota a nervozita značně ovlivňují současný svět, uvedl ekonom Švejnar

Investoři jsou v současné době víc nervózní než výrobci a čekají, že když dojde k poklesu, budou rychle prodávat, uvedl profesor. Mají na to připraveny i počítačově přichystané prodeje, dodal.

Americký akciový index Dow Jones klesl ve středu nejstrměji od února, techologický index Nasdaq pak dokonce nejvíce za posledních sedm let. Tato vlna zasáhla ve čtvrtek i asijské a evropské trhy a znovu také Spojené státy.

Největší pokles u technologických akcií připsal právě tomu, že technologické indexy rostly více než ostatní, takže všechny burzy byly taženy vzhůru těmito cennými papíry. Navíc pak jde o firmy, které by mohly hodně tratit na americko-čínských celních sporech i na evropské regulaci.

Připomněl rovněž, že historie ví o mnoha obchodních sporech, které netrvaly dlouho. Pamatuje si však také období Velké deprese (v USA v letech 1929 až 1933, v jiných zemích pak s časovým posunem začátku i konce), která eskalovala tím, že jednotlivé země zvyšovaly cla a činily i další protiobchodní překážky. To vedlo ke spirále, která směřovala dolů.

Jako toho, kdo vše vyvolal, vidí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten pak říká, že jde o odpověď na to, jak se v minulosti chovali jiní. „Přejednal“ si tak celou dohodu (NAFTA) s Mexikem a Kanadou , nyní chce změnit pravidla vůči Číně, ale i některým dalším zemím. „Myslí si, že cla na americké zboží nejsou symetrická s tím, jak Amerika postupuje vůči obchodním partnerům,“ zmínil Švejnar.

V pořadu Byznys ČT24 se také diskutovalo o nejnovější, podzimní prognóze Mezinárodního měnového fondu, která zhoršila odhad růstu globání ekonomiky. Švejnar řekl, že tempo růstu je nyní značné a je výborné, že rostou prakticky všechny hlavní ekonomiky. Je však podle něho neobvyklé, že panuje obrovská nejistota (ohledně dalšího vývoje), která může vyvolat poklesy. Jak na burzách, tak v reálné ekonomice.

„Vše záleží na očekávání,“ zdůraznil profesor. Když je pozitivní, může být tempo ekonomického růstu rychlejší, „svět na to má“. V případně konfrontace velkých celků Evropy, Číny a USA by tomu bylo naopak.

K roli Evropy podotkl, že se bude muset rozhodnout, jakou pozici zaujme. Tedy do jaké míry se bude snažit vyjednávat o clech s USA či do jaké míry bude určitým zprostředkovatelem v obchodních sporech. „Nebo zůstane nečinná. Ale bude do toho zatažena tak jako tak,“ zdůraznil Švejnar.