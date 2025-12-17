Prokurátoři v USA obžalovali v případě smrti Reinerových jejich syna z vraždy

Státní zástupci v Los Angeles obžalovali z vraždy prvního stupně Nicka Reinera v případě smrti jeho rodičů – režiséra Roba Reinera a jeho ženy Michele. Osmasedmdesátiletý Reiner a jeho o deset let mladší manželka zemřeli podle úřadů v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Několik hodin po objevení těl policie zatkla jejich mladšího syna. Napsaly to v noci na středu agentura Reuters a stanice BBC.
Okresní státní zástupce Nathan Hochman podle Reuters uvedl, že obžaloba může pro dvaatřicetiletého Nicka Reinera žádat doživotí bez možnosti propuštění nebo i trest smrti, ale prokurátoři se zatím nerozhodli, zda budou popravu požadovat. Při vraždách manželů Reinerových byl podle státního zastupitelství použit nůž. Podrobnosti o okolnostech vražd úřady nesdělily, nezmínily se ani o případném motivu.
Zatímco český právní řád vraždu, tedy úmyslné usmrcení jiného člověka, na stupně nedělí, ve Spojených státech je to zavedená praxe. Za vraždu prvního stupně je považována taková, kdy si pachatel čin dopředu promyslí a připraví. U druhého stupně je vrah rovněž veden úmyslem zabít, čin ale přímo neplánoval.
Nick Reiner podle agentury AP veřejně hovořil o svém boji se závislostí. Do svých osmnácti let několikrát pobýval v zařízeních pro léčbu závislosti. Mezitím byl bezdomovcem a závislosti opětovně podléhal. Rob a Nick Reinerovi se zabývali svým obtížným vztahem a Nickovým bojem s drogami v částečně autobiografickém filmu z roku 2016 Being Charlie (Být Charliem). Zatímco filmař snímek režíroval, jeho syn se podílel na scénáři.
Rob Reiner režíroval filmy jako romantickou komedii Když Harry potkal Sally, při jejímž natáčení se v roce 1989 seznámil se svou manželkou, soudní drama Pár správných chlapů nebo kriminální thriller podle knihy Stephena Kinga Misery nechce zemřít.