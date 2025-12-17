Prokurátoři v USA obžalovali v případě smrti Reinerových jejich syna z vraždy


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Státní zástupci v Los Angeles obžalovali z vraždy prvního stupně Nicka Reinera v případě smrti jeho rodičů – režiséra Roba Reinera a jeho ženy Michele. Osmasedmdesátiletý Reiner a jeho o deset let mladší manželka zemřeli podle úřadů v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Několik hodin po objevení těl policie zatkla jejich mladšího syna. Napsaly to v noci na středu agentura Reuters a stanice BBC.

Okresní státní zástupce Nathan Hochman podle Reuters uvedl, že obžaloba může pro dvaatřicetiletého Nicka Reinera žádat doživotí bez možnosti propuštění nebo i trest smrti, ale prokurátoři se zatím nerozhodli, zda budou popravu požadovat. Při vraždách manželů Reinerových byl podle státního zastupitelství použit nůž. Podrobnosti o okolnostech vražd úřady nesdělily, nezmínily se ani o případném motivu.

Zatímco český právní řád vraždu, tedy úmyslné usmrcení jiného člověka, na stupně nedělí, ve Spojených státech je to zavedená praxe. Za vraždu prvního stupně je považována taková, kdy si pachatel čin dopředu promyslí a připraví. U druhého stupně je vrah rovněž veden úmyslem zabít, čin ale přímo neplánoval.

Ze smrti amerického režiséra Roba Reinera je obviněný jeho syn
Rob Reiner (na snímku z roku 2023)

Nick Reiner podle agentury AP veřejně hovořil o svém boji se závislostí. Do svých osmnácti let několikrát pobýval v zařízeních pro léčbu závislosti. Mezitím byl bezdomovcem a závislosti opětovně podléhal. Rob a Nick Reinerovi se zabývali svým obtížným vztahem a Nickovým bojem s drogami v částečně autobiografickém filmu z roku 2016 Being Charlie (Být Charliem). Zatímco filmař snímek režíroval, jeho syn se podílel na scénáři.

Rob Reiner režíroval filmy jako romantickou komedii Když Harry potkal Sally, při jejímž natáčení se v roce 1989 seznámil se svou manželkou, soudní drama Pár správných chlapů nebo kriminální thriller podle knihy Stephena Kinga Misery nechce zemřít.

Výběr redakce

Důslednější ochranu zvířat před týráním mají zajistit přísnější pravidla

Důslednější ochranu zvířat před týráním mají zajistit přísnější pravidla

před 1 mminutou
Rusko stále chce sféru vlivu v Evropě. Včetně Česka, potvrdil Lavrov

Rusko stále chce sféru vlivu v Evropě. Včetně Česka, potvrdil Lavrov

před 35 mminutami
EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory

EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

Policie obvinila muže, který v chatce věznil chlapce, z pokusu o vraždu

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

Vláda odmítla emisní povolenky ETS 2 i migrační pakt

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Platby za obnovitelné zdroje se zcela přesunou na stát

Platby za obnovitelné zdroje se zcela přesunou na stát

včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
Novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva je Malá. Kmoníček nahradil Pojara

Novou zmocněnkyní vlády pro lidská práva je Malá. Kmoníček nahradil Pojara

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko stále chce sféru vlivu v Evropě. Včetně Česka, potvrdil Lavrov

Rusko zopakovalo, že mu nejde jen o ovládnutí Ukrajiny, ale že jeho zájmy sahají i do střední Evropy. Potvrdil to ministr zahraničí Sergej Lavrov, když se opět přihlásil k požadavkům, které Moskva předložila NATO a USA přesně před čtyřmi lety a které zahrnují vytvoření sféry ruského vlivu, do níž by spadalo i Česko. Lavrov zároveň odmítl bezpečnostní záruky pro Ukrajinu v případě zastavení bojů. Jiný ruský diplomat mezitím prohlásil, že cílem Moskvy je úplná kapitulace Kyjeva.
před 35 mminutami

Prokurátoři v USA obžalovali v případě smrti Reinerových jejich syna z vraždy

Státní zástupci v Los Angeles obžalovali z vraždy prvního stupně Nicka Reinera v případě smrti jeho rodičů – režiséra Roba Reinera a jeho ženy Michele. Osmasedmdesátiletý Reiner a jeho o deset let mladší manželka zemřeli podle úřadů v neděli násilnou smrtí ve svém domě v Los Angeles. Několik hodin po objevení těl policie zatkla jejich mladšího syna. Napsaly to v noci na středu agentura Reuters a stanice BBC.
před 51 mminutami

Trump doufá ve spolupráci s Babišem v obraně či energetice

Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi (ANO) ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu šéf Bílého domu vyjádřil přesvědčení, že společně s českým ministerským předsedou „dosáhnou úspěchu mimo jiné v oblasti obrany nebo energetiky“. Český prezident Petr Pavel jmenoval kabinet Andreje Babiše v pondělí.
před 1 hhodinou

USA pohrozily EU „odvetnými opatřeními“ kvůli omezování poskytovatelů služeb

Americká administrativa pohrozila Evropské unii (EU) odvetnými opatřeními v případě, že bude dál „omezovat americké poskytovatele služeb“. Varování přišlo krátce poté, co Evropská komise (EK) vyměřila pokutu sociální síti X amerického miliardáře Elona Muska. Mluvčí Komise Thomas Regnier v reakci na americké výhrůžky uvedl, že Unie bude nadále od technologických firem vymáhat dodržování svých předpisů.
před 2 hhodinami

Trump nařídil blokádu sankcionovaných tankerů plujících do nebo z Venezuely

Americký prezident Donald Trump v noci na středu oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Podle agentury AP tak šéf Bílého domu zvyšuje tlak na autoritářského vůdce země Nicoláse Madura. Blokádu Trump oznámil na své síti Truth Social poté, co Spojené státy minulý týden u pobřeží Venezuely zabavily plavidlo převážející ropu.
01:26Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Americký soud uložil lékaři domácí vězení za distribuci ketaminu v případu Perryho

Soud ve Spojených státech uložil osmiměsíční domácí vězení lékaři Marku Chavezovi, který se v případu smrti známého herce Matthewa Perryho přiznal k nelegální distribuci ketaminu, informovala agentura AP. Před dvěma týdny soud poslal na 2,5 roku do vězení lékaře Salvadora Plasenciu, který se předtím přiznal, že Perrymu ketamin v týdnech před jeho smrtí prodal.
před 7 hhodinami

EK zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory

Evropská komise (EK) zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o devadesát procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o sto procent, jak bylo původně plánováno.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem

Nový ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka v úterý večer absolvoval první zahraniční cestu na Slovensko, kde se sešel s tamním šéfem diplomacie Jurajem Blanárem (Smer). Po jednání konstatoval, že hodlá ve spolupráci se sousední zemí navázat tam, kde podle něj byla přerušena. Blanár zhodnotil, že nové české vládě na budování vztahů s Bratislavou záleží.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...