Důslednější ochranu zvířat před týráním mají zajistit přísnější pravidla

7 minut
V novém roce vstoupí v platnost přísnější pravidla týkající se zvířat. Zákon například rozšíří definici týrání, za které se nově bude považovat i dlouhodobé uvazování psů. Pro majitele jatek zase novela zavede povinnou instalaci kamerových systémů. Záběry z nich budou kontrolovat veterináři. A zlepšit se mají i podmínky v drůbežárnách – takzvané obohacené klece budou zakázané od roku 2027. Už teď je nicméně jasné, že všechny haly se přestavět nestihnou. I vzhledem k ptačí chřipce tak podle provozovatelů hrozí omezení soběstačnosti v produkci vajec i další zdražování.