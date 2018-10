Škoda bude v Evropě potřebovat kapacitu pro 400 tisíc aut. Zváží, kde se bude vyrábět

Rozhodnutí o výrobní kapacitě by mělo padnout do začátku příštího roku. Na autosalonu v Paříži to novinářům řekl předseda představenstva Bernhard Maier. O konkrétní lokalitě nechtěl spekulovat. „Škoda Auto v současnosti jede na samé hranici své kapacity. Vytíženost našich závodů je 119 procent, což je nejvíce v branži. O naše vozy je zájem, v příštím roce bychom mohli prodat o dvě stě tisíc aut více, než stihneme vyrobit,“ uvedl.

V rámci opatření pro zvýšení výrobní kapacity Škoda například poveze 65 tisíc karoserií pro nové fabie k nalakování do německého závodu VW v Osnabrücku a ve stejné lokalitě se bude montovat i 45 tisíc vozů karoq. V poslední době se také podle Maiera vedla diskuse o převedení výroby superbu do německého Emdenu. Pokud by to rozhodnutí padlo, týkalo by se až nástupce současného modelu.