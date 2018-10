Škoda Auto chystá v příštích dvou letech 20 nových modelů. Na trh míří i Vietnamci

Škoda Auto uvede do konce roku 2020 na trh 20 nových modelů, z toho devět elektrifikovaných. Na tiskové konferenci v Paříži to uvedl předseda představenstva Bernhard Maier. Do tohoto počtu se započítávají i jednotlivé deriváty v rámci modelových řad, což platí i pro elektrifikované vozy.

V příštím roce Škoda přijde s prvním plug-in hybridem a nabídne také první elektromobil. Během pěti let automobilka investuje do alternativních pohonů a nových služeb mobility zhruba dvě miliardy eur, tedy přes 50 miliard korun. V polovině příštího desetiletí chce Škoda prolomit hranici dvou milionů vyrobených vozů.